Саркози заявил об упадке Европы и смещении мировой оси на Восток

Бывший президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что западная Европа переживает упадок на фоне устаревших идей, демографического спада, технологического прогресса и кризиса либеральной демократии.

«Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре — лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины», — цитирует его газета Mundo.

Саркози отметил, что во всём мире проходят «протесты против системы».

«Европа должна выйти из неподвижности в меняющемся мире. Граждане должны знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Эта неподвижность позволяет другим стать носителями мечты», — подчеркнул бывший французский лидер.

По его словам, невозможно говорить о единой Европе из 27 стран и необходимо отказаться от устаревающих идей.

«Я вижу «четыре Европы»: Шенгена, евро, обороны и союза... я считаю, что равенство не существует и нежелательно... мы должны представить себе «будущие Европы», а не оставаться взаперти в прошлых концепциях», — считает Саркози.

При этом он назвал брексит «безумием, драмой и историческим нонсенсом», последствия которого нескоро удастся преодолеть.

«Разделение — это яд. Как и брексит, сепаратизм — это проблема не Испании, а всей Европы», — сказал экс-президент Франции.

Он также выразил мнение, что одним из симптомов упадка Запада стало избрание на пост главы США Дональда Трампа.

7 ноября лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерти мозга», и Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США.

В МИД России назвали эти слова чётким определением текущего состояния Североатлантического альянса.