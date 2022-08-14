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В ЕП предложили ограничить использование кондиционеров в магазинах ЕС в целях экономии

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Виктория Пенькова
Австрийский евродепутат Сара Винер выступила с предложением ограничить использование рекламных дисплеев с подсветкой и кондиционеров в магазинах, работающих в странах Европейского союза. Аргументы в поддержку этой инициативы парламентарий изложила в своём обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.
В ЕП предложили ограничить использование кондиционеров в магазинах ЕС в целях экономии
  • globallookpress.com
  • © IGphotography

По мнению Винер, дисплеи с подсветкой, которые используются во многих европейских торговых точках, — это один из основных факторов, влияющих на ночное энергопотребление в городских районах. Ещё одна проблема, по словам парламентария, заключается в том, что многие магазины «держат двери открытыми при включённом кондиционере или отоплении», а это снижает эффективность использования энергии.

«Здесь есть основания для введения ключевой меры энергосбережения, которая будет играть жизненно важную роль во времена дефицита электроэнергии, с которыми мы можем столкнуться в результате нынешнего положения дел», — заявила Винер.

Она напомнила, что, например, во Франции уже действует запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, хотя такая мера не распространяется на аэропорты и железнодорожные станции.

«Рассмотрит ли Еврокомиссия в целях энергосбережения возможность введения аналогичных ограничений на использование рекламных дисплеев на уровне ЕС?» — спросила парламентарий, предложив оценить вариант принятия схожих рестрикций и в отношении использования кондиционеров.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за невежества.

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