В ЕП предложили ограничить использование кондиционеров в магазинах ЕС в целях экономии
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По мнению Винер, дисплеи с подсветкой, которые используются во многих европейских торговых точках, — это один из основных факторов, влияющих на ночное энергопотребление в городских районах. Ещё одна проблема, по словам парламентария, заключается в том, что многие магазины «держат двери открытыми при включённом кондиционере или отоплении», а это снижает эффективность использования энергии.
«Здесь есть основания для введения ключевой меры энергосбережения, которая будет играть жизненно важную роль во времена дефицита электроэнергии, с которыми мы можем столкнуться в результате нынешнего положения дел», — заявила Винер.
Она напомнила, что, например, во Франции уже действует запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, хотя такая мера не распространяется на аэропорты и железнодорожные станции.
«Рассмотрит ли Еврокомиссия в целях энергосбережения возможность введения аналогичных ограничений на использование рекламных дисплеев на уровне ЕС?» — спросила парламентарий, предложив оценить вариант принятия схожих рестрикций и в отношении использования кондиционеров.
Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за невежества.