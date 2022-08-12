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Захарова прокомментировала идею использовать сточные воды в Европе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «новой высотой для ценителей и извращений» идею использовать сточные воды в Европе.

«Еврокомиссия предложила гражданам повторно использовать воду городских очистных сооружений для борьбы с засухой... Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, европейские власти не замечают реальных проблем и тратят все имеющиеся средства на поддержание конфликта на Украине.

28 июля стало известно, что власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

Бельгия столкнулась с самой сильной засухой с 1885 года, в июле в королевстве выпало менее 8% от месячной нормы осадков.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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