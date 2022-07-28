Потребление воды ограничили в 93 французских департаментах из-за засухи

Власти 93 департаментов Франции ограничили потребление воды в связи с угрозой засухи.

Об этом сообщило Министерство экологии Франции.

«По состоянию на 28 июля 2022 года ограничения (на использование воды из-за засухи. — RT) введены в 93 департаментах», — говорится в заявлении на сайте министерства.

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