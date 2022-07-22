ВОЗ: более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии

Аномальная жара в Португалии и Испании стала причиной гибели по меньшей мере 1700 человек, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и Португалии», — говорится в заявлении.

По словам Клюге, он обеспокоен тем, что пожары происходят даже на севере Европы, в Скандинавии.

Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что более 500 человек в стране за десять дней умерли из-за аномальной жары.