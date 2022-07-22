ВОЗ: более 1700 человек погибли из-за аномальной жары в Испании и Португалии
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«В этом году мы уже стали свидетелями более 1700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и Португалии», — говорится в заявлении.
По словам Клюге, он обеспокоен тем, что пожары происходят даже на севере Европы, в Скандинавии.
Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что более 500 человек в стране за десять дней умерли из-за аномальной жары.