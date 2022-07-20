В Дании установлен температурный рекорд +35,6 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.
«Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе. — RT) Боррис на западе Ютландии около 15:00 (16:00 мск), это подтвердил Датский метеорологический институт», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Дании в 1941 году и составил + 35,3 °С.
Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что более 500 человек в стране за десять дней умерли из-за аномальной жары.