В Дании установлен температурный рекорд +35,6 °С

В Дании в среду, 20 июля, установлен новый температурный рекорд: в городе Боррис на западе страны было зафиксировано +35,6 °С.

Об этом сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.

«Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе. — RT) Боррис на западе Ютландии около 15:00 (16:00 мск), это подтвердил Датский метеорологический институт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в Дании в 1941 году и составил + 35,3 °С.

Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что более 500 человек в стране за десять дней умерли из-за аномальной жары.