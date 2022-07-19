В Португалии из-за сильной жары избыточная смертность превысила 1 тысячу случаев

Главное управление здравоохранения Португалии заявило, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз управления.

«В период с 7 по 18 июля 2022 года включительно в Португалии (на материковой части и островах) наблюдалась избыточная смертность, что в общей сложности составило 1063 случая смерти. Эти значения являются предварительными и будут обновлены», — говорится в документе.

Также в ведомстве подчеркнули, что с 6 июля 2022 года в большинстве районов материковой части Португалии были зафиксированы очень высокие температурные значения с «красным» предупреждением о жаркой погоде.

27 июня сообщалось, что Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший, «красный» уровень погодной опасности в 12 итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с жарой.