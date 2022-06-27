В Риме и ещё 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары

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Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший, «красный» уровень погодной опасности в 12 итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с жарой.
В Риме и ещё 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление на сайте ведомства.

Речь идёт о городах в центральной и южной части Италии.

Уточняется, что повышенная температура воздуха ожидается во вторник, 28 июня, из-за африканского антициклона.

В среду, 29 июня, «красный» уровень опасности будет действовать в 19 городах Италии.

Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома, пить больше жидкости и ограничить физические нагрузки.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 27 июня станет самым тёплым днём в Москве с начала года — воздух прогреется до +31...+33 °С.

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