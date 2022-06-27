Метеоролог Леус назвал самый жаркий день в Москве с начала года

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на текущей неделе.

В беседе в «Известиями» он отметил, что 27 июня станет самым тёплым в столице с начала года — воздух прогреется до +31...+33 °С.

К среде температура воздуха в Москве снизится, осадков не ожидается.

«Самым нежарким днём станет среда. Дальше температура вновь начнёт расти и столбики термометров будут подниматься выше положенных климату значений. В Москве в конце недели ожидается до +27...+29 °С», — добавил Леус.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа спрогнозировали понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.