Метеоролог Леус назвал самый жаркий день в Москве с начала года

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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на текущей неделе.
Метеоролог Леус назвал самый жаркий день в Москве с начала года
  • РИА Новости

В беседе в «Известиями» он отметил, что 27 июня станет самым тёплым в столице с начала года — воздух прогреется до +31...+33 °С.

К среде температура воздуха в Москве снизится, осадков не ожидается.

«Самым нежарким днём станет среда. Дальше температура вновь начнёт расти и столбики термометров будут подниматься выше положенных климату значений. В Москве в конце недели ожидается до +27...+29 °С», — добавил Леус.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа спрогнозировали понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.

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