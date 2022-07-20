Премьер Испании Санчес заявил, что из-за жары в стране умерли более 500 человек

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Более 500 человек за десять дней умерли из-за аномальной жары в Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
Премьер Испании Санчес заявил, что из-за жары в стране умерли более 500 человек
  • AP

Об этом сообщает газета Públicо.

«Волны жары не только вызывают пожары, но уже унесли жизни более 500 человек в нашей стране», — заявил Санчес.

Ранее Главное управление здравоохранения Португалии информировало, что избыточная смертность в стране на фоне экстремальной жары в период с 7 по 18 июля текущего года превысила 1 тыс. случаев.

В Великобритании во вторник, 19 июля, установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.

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