В Великобритании установлен температурный рекорд +40,2 °С

В Великобритании во вторник, 19 июля, установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.

Об этом информирует Sky News.

Отмечается, что жара уже привела к значительным сбоям в работе транспорта.

Аэропорт Лутона приостановил в понедельник, 18 июля, полёты из-за дефекта взлётно-посадочной полосы.

Боб Уорд, директор по политике и коммуникациям в Институте Грэнтема, сказал, что Великобритания «должна перестать думать о себе как о холодной стране».

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти 237 человек.