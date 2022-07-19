В Великобритании установлен температурный рекорд +40,2 °С

Короткая ссылка
В Великобритании во вторник, 19 июля, установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.
В Великобритании установлен температурный рекорд +40,2 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Carl Court

Об этом информирует Sky News.

Отмечается, что жара уже привела к значительным сбоям в работе транспорта.

Аэропорт Лутона приостановил в понедельник, 18 июля, полёты из-за дефекта взлётно-посадочной полосы.

Боб Уорд, директор по политике и коммуникациям в Институте Грэнтема, сказал, что Великобритания «должна перестать думать о себе как о холодной стране».

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти 237 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить