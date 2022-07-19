В Великобритании установлен температурный рекорд +40,2 °С
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Об этом информирует Sky News.
Отмечается, что жара уже привела к значительным сбоям в работе транспорта.
Аэропорт Лутона приостановил в понедельник, 18 июля, полёты из-за дефекта взлётно-посадочной полосы.
Боб Уорд, директор по политике и коммуникациям в Институте Грэнтема, сказал, что Великобритания «должна перестать думать о себе как о холодной стране».
Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти 237 человек.