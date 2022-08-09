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Синоптики Бельгии рассказали о самой сильной засухе в стране с 1885 года

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Бельгия столкнулась с самой сильной засухой с 1885 года, в июле в королевстве выпало менее 8% от месячной нормы осадков.
Синоптики Бельгии рассказали о самой сильной засухе в стране с 1885 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Королевский метеорологический институт Бельгии.

«Июль 2022 года в Бельгии стал самым сухим месяцем с 1885 года. Уровень осадков в июле составил 5,4 мм, тогда как в среднем в июле выпадает 76,9 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аномальная засуха уже привела к значительному обмелению многих водных артерий страны.

В Великобритании 19 июля был установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.

Как сообщала газета Guardian, истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи из-за аномальной жары.

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