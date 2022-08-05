Guardian: из-за аномальной жары в Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы

Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи из-за аномальной жары.

Об этом сообщает газета Guardian.

«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 км. — RT) вниз по течению», — заявил директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

Он допустил, что в условиях изменения климата частота и серьёзность подобных периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться.

В Великобритании во вторник, 19 июля, установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.