Во Франции призвали отменить антироссийские санкции
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По мнению политика, у России «не так уж плохи дела», несмотря на все рестрикции. Он напомнил, что в стране укрепился рубль и вырос экспорт, чего нельзя сказать о Франции, где жители переплачивают за электроэнергию.
Жакобелли предложил отменить санкции, отметив, что это единственный способ разрешить кризис на Украине.
«Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов», — цитирует его Valeurs Actuelles.
Депутат раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона и отметил, что присоединение к антироссийской коалиции лишило лидера возможности стать переговорщиком.
Ранее исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс призвал дипломатически урегулировать украинский кризис, чтобы отменить антироссийские санкции и защитить Германию и Европу в целом от грядущего экономического кризиса.