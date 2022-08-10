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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции

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Парижу следовало бы отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить кризис на Украине, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.
Во Франции призвали отменить антироссийские санкции
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

По мнению политика, у России «не так уж плохи дела», несмотря на все рестрикции. Он напомнил, что в стране укрепился рубль и вырос экспорт, чего нельзя сказать о Франции, где жители переплачивают за электроэнергию.

Жакобелли предложил отменить санкции, отметив, что это единственный способ разрешить кризис на Украине.

«Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов», — цитирует его Valeurs Actuelles.

Депутат раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона и отметил, что присоединение к антироссийской коалиции лишило лидера возможности стать переговорщиком.

Ранее исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс призвал дипломатически урегулировать украинский кризис, чтобы отменить антироссийские санкции и защитить Германию и Европу в целом от грядущего экономического кризиса.

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