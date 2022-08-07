Глава Левой партии ФРГ опасается волнений в обществе из-за экономических проблем

Сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван опасается сложной ситуации в обществе ФРГ в результате неблагоприятных факторов, вызванных пандемией COVID-19, энергокризисом и инфляцией.

В интервью телеканалу ARD он поделился, что опасается «социальной катастрофы и мощной волны бедности в сфере энергетики, которая надвигается на страну».

«Вместе с инфляцией это ведёт к тому, что люди не смогут позволить себе продукты питания и что аренда жилья будет постоянно дорожать», — заявил Ширдеван.

Он также предположил, что это может привести к кризису демократии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus предупредил о скором экономическом спаде в Европе.