Президент Финляндии Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе
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«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растёт. Этот риск по-прежнему присутствует всё время, и его необходимо учитывать», — заявил Ниинистё.
По его словам, Европа в настоящее время готовится к энергетическому кризису, вызванному ситуацией на Украине и последующим экономическим спадом.
Он также выразил обеспокоенность, что текущая ситуация может повлиять на единство Европы.
Ранее президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который находился с визитом в Москве, обсудили сложившуюся ситуацию в энергетическом секторе в Европе.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.