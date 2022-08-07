Президент Финляндии Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus предупредил о скором экономическом спаде в Европе.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растёт. Этот риск по-прежнему присутствует всё время, и его необходимо учитывать», — заявил Ниинистё.

По его словам, Европа в настоящее время готовится к энергетическому кризису, вызванному ситуацией на Украине и последующим экономическим спадом.

Он также выразил обеспокоенность, что текущая ситуация может повлиять на единство Европы.

Ранее президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который находился с визитом в Москве, обсудили сложившуюся ситуацию в энергетическом секторе в Европе.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.