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Песков: Путин и Шрёдер обсудили энергетический кризис в Европе

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который находился с визитом в Москве, обсудили сложившуюся ситуацию в энергетическом секторе в Европе.
Песков: Путин и Шрёдер обсудили энергетический кризис в Европе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», — сказал Песков.

По его словам, Путин, в частности, разъяснил экс-канцлеру ФРГ, что поставки российского газа в Европу упали в разы из-за европейских санкций и остановки Украиной транзита по одной из веток под надуманным предлогом.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

Он отметил, что «когда дела пойдут совсем туго», то существуют трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — и проблем с поставками газа для промышленности Германии и немецких домохозяйств не будет.

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