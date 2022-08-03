Песков: Путин и Шрёдер обсудили энергетический кризис в Европе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который находился с визитом в Москве, обсудили сложившуюся ситуацию в энергетическом секторе в Европе.

«Бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», — сказал Песков.

По его словам, Путин, в частности, разъяснил экс-канцлеру ФРГ, что поставки российского газа в Европу упали в разы из-за европейских санкций и остановки Украиной транзита по одной из веток под надуманным предлогом.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

Он отметил, что «когда дела пойдут совсем туго», то существуют трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — и проблем с поставками газа для промышленности Германии и немецких домохозяйств не будет.