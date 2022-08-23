Небензя: официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских

Официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских, заявил во время заседания Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

«Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский недавно публично заявил, что целью Украины является убийство наибольшего числа русских: мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придётся убивать следующим поколениям украинцев», — сказал дипломат.

Западные страны не просто всё это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных, подчеркнул он.

Ярким примером этому служит ситуация с украинским гражданином Евгением Карпенко, который был завербован украинскими спецслужбами на территории Чехии и проходил диверсионную подготовку по подрывному делу на военной базе в чешском городе Чески-Крумлов, заявил Небензя.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

В МИД России отметили, что слова посла Украины в Казахстане о русских служат доказательством античеловеческой сущности киевского режима.