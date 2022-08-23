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Планировавший теракт на референдуме в ДНР диверсант прошёл подготовку в Чехии

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Планировавший теракт во время референдума в Донецкой Народной Республике диверсант прошёл подготовку на полигоне в Чехии. Об этом сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов. 
Планировавший теракт на референдуме в ДНР диверсант прошёл подготовку в Чехии
  • РИА Новости

По его словам, в министерство обратился украинский гражданин Евгений Карпенко. Мужчина рассказал, что, когда он находился на заработках в Чехии, его завербовали украинские спецслужбы.

«После вербовки указанный гражданин прошёл обучение в Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу», — заявил Попов. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

После того как обучение было завершено, украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России, сообщили в министерстве.

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