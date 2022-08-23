Планировавший теракт на референдуме в ДНР диверсант прошёл подготовку в Чехии
- РИА Новости
По его словам, в министерство обратился украинский гражданин Евгений Карпенко. Мужчина рассказал, что, когда он находился на заработках в Чехии, его завербовали украинские спецслужбы.
«После вербовки указанный гражданин прошёл обучение в Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу», — заявил Попов. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.
После того как обучение было завершено, украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России, сообщили в министерстве.