Планировавший теракт на референдуме в ДНР диверсант прошёл подготовку в Чехии

Планировавший теракт во время референдума в Донецкой Народной Республике диверсант прошёл подготовку на полигоне в Чехии. Об этом сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

По его словам, в министерство обратился украинский гражданин Евгений Карпенко. Мужчина рассказал, что, когда он находился на заработках в Чехии, его завербовали украинские спецслужбы.

«После вербовки указанный гражданин прошёл обучение в Чехии под руководством чешских и украинских инструкторов по огневой подготовке и минно-взрывному делу», — заявил Попов. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

После того как обучение было завершено, украинские спецслужбы отправили мужчину на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России, сообщили в министерстве.