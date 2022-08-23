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Захарова: слова посла Украины о русских доказывают террористическую сущность властей Киева

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Слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о русских служат доказательством античеловеческой сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: слова посла Украины о русских доказывают террористическую сущность властей Киева
  • РИА Новости

«Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте МИД.

По словам Захаровой, посол занимается подрывом межнационального согласия в своей стране пребывания.

Ранее совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины Врублевского о русских.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

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