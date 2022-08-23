Захарова: слова посла Украины о русских доказывают террористическую сущность властей Киева
- РИА Новости
«Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте МИД.
По словам Захаровой, посол занимается подрывом межнационального согласия в своей стране пребывания.
Ранее совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины Врублевского о русских.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».