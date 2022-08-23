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Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины Врублевского о русских

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Совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины в республике Петра Врублевского о русских.
Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины Врублевского о русских
  • Gettyimages.ru

«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров», — говорится в обращении совета.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского об убийстве русских.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

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