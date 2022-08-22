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СК России оценит высказывания посла Украины в Казахстане по поводу убийства русских

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских.
СК России оценит высказывания посла Украины в Казахстане по поводу убийства русских
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК.

«Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбуждённых уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что речь идёт о видео, появившемся в социальных сетях. В данном ролике мужчина (по предварительным данным, украинский посол Врублевский) заявляет, что украинский режим старается убить как можно больше русских.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

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