В Казахстане ассоциация русских призвала объявить посла Украины персоной нон грата
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В сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в соцсетях, отмечается, что подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой.
В ассоциации добавили, что подобные демарши посягают на мир и согласие в Казахстане, где проживает более 120 этносов, включая русских и украинцев.
«В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее Совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины Врублевского о русских.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских». По её словам, такое может говорить только посол террористического режима.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского.