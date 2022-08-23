В Казахстане ассоциация русских призвала объявить посла Украины персоной нон грата

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД страны объявить украинского посла в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата в связи с его высказываниями о русских.

В сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в соцсетях, отмечается, что подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой.

В ассоциации добавили, что подобные демарши посягают на мир и согласие в Казахстане, где проживает более 120 этносов, включая русских и украинцев.

«В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее Совет Ассамблеи народа Казахстана назвал недопустимыми высказывания посла Украины Врублевского о русских.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских». По её словам, такое может говорить только посол террористического режима.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского.