В ЕК заявили о риске «утечки мозгов» и нехватке специалистов с высшим образованием

Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам региональной политики планирует выделить €4,5 млн на борьбу с «утечкой мозгов» в некоторых регионах ЕС. Вместе с тем, по мнению европейских специалистов, в таких районах наблюдается низкая доля лиц с высшим образованием и нехватка учителей и врачей, что в целом снижает качество жизни граждан. С текстом тендера ознакомился RT.

В генеральном директорате Европейской комиссии по вопросам региональной политики опасаются, что недостаток специалистов с высшим образованием и сокращение численности населения трудоспособного возраста может привести к «утечке умов» в некоторых регионах ЕС.

«Более того, районы, отличающиеся низкой долей лиц с высшим образованием и быстрым сокращением населения, могут столкнуться с проблемой найма достаточного количества специалистов в области здравоохранения и учителей, что подорвёт качество жизни и в конечном итоге социальную и территориальную сплочённость», — утверждают европейские специалисты.

Еврокомиссия планирует выделить €4,5 млн на оказание поддержки регионам, которые столкнулись с такой проблемой.

«Основная цель данного конкурса заявок — предоставление технической и консультативной поддержки государствам — членам ЕС, регионам и местным органам власти, наиболее подверженным стагнации доли населения трудоспособного возраста с высшим образованием, а также столкнувшимся с утечкой квалифицированных специалистов», — отмечается в документе.

В частности, в рамках контракта европейские специалисты намерены создать единую онлайн-платформу со справочной функцией, а также оказывать техническую поддержку региональным и местным властям для противодействия этим процессам.

«Предоставление непосредственной технической поддержки региональным и местным властям, а также заинтересованным сторонам для разработки и реализации стратегий, направленных на решение проблемы нераскрытого потенциала для увеличения доли населения с высшим образованием, а также проблемы оттока специалистов», — говорится в описании контракта.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT отметила, что проблема оттока европейских специалистов существует уже давно и её решение представляется крайне затруднительным.

«Например, такая проблема касается стран Прибалтики. Они получили достаточно большие ресурсы от Европейского союза на структурные объекты, но тем не менее загрузка этих учреждений достаточно низкая. Что касается образованных кадров, которые уезжают из страны, не получая там возможностей, то остановить «утечку умов» из Прибалтики не представляется возможным», — подчеркнула эксперт.

Ранее Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству объявил программу по взаимному признанию профессиональной квалификации с Косовом.