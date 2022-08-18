Минобороны Турции: с Украины вывезли более 622 тысяч тонн зерна

С 1 августа с началом реализации зерновой сделки с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т продовольствия.

«С 1 августа по настоящее время для вывоза зерна задействовано 43 судна, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки. Всего из портов Украины к настоящему времени вывезено свыше 622 тыс. т зерновых», — следует из заявления Минобороны Турции.

17 августа в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили о выходе из Черноморска и Одессы трёх сухогрузов с продовольствием.

Глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв ранее отметил, что Москва не видит надобности в привлечении третьих стран для сопровождения кораблей, так как киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод.