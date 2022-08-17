СЦК: ещё три судна с продовольствием вышли из портов Украины

В Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили о выходе из Черноморска и Одессы трёх сухогрузов с продовольствием.

«Вышли следующие суда: Petrel из Черноморска с грузом 18 500 т подсолнечного шрота с пунктом назначения Амстердам в Нидерландах», — приводит заявление ТАСС.

Два судна из Одессы с кукурузой и подсолнечным маслом на борту прибыли в Турцию.

12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.