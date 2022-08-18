МИД России: Москва не видит необходимости в сопровождении судов с зерном третьими странами
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«С учётом того что киевским властям удалось обеспечить безопасность маршрутов в границах своих территориальных вод, не видим необходимости в привлечении третьих стран для сопровождения судов», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна.
Также он отметил, что Москва и впредь будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности.
17 августа в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле сообщили о выходе из Черноморска и Одессы трёх сухогрузов с продовольствием.