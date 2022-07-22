Лавров: Россия будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и впредь будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности.
Лавров: Россия будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности
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Он прокомментировал подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

«Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)», — приводит его слова РИА Новости. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.

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