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Экс-президент Афганистана Гани объяснил, почему бежал из страны

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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что бежал из страны, чтобы не дать «Талибану»* унизить себя и заставить подписать документ о легитимизации новой власти.

«Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства», — сказал он в интервью CNN.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Ранее он в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в Афганистан.

Гани также сообщил, что в стране готовился заговор, угрожавший его жизни.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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