Экс-президент Афганистана Гани объяснил, почему бежал из страны
«Причина, по которой я уехал, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства», — сказал он в интервью CNN.
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.
Ранее он в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в Афганистан.
Гани также сообщил, что в стране готовился заговор, угрожавший его жизни.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.