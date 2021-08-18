Гани заявил о готовившемся в Афганистане заговоре против него

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Ашраф Гани, занимавший пост президента Афганистана, сообщил, что в стране подготавливался заговор, угрожавший его жизни.
Гани заявил о готовившемся в Афганистане заговоре против него
  • Reuters

«Службы безопасности сообщили мне, что против меня готовится заговор, угрожающий жизни», — приводит ТАСС заявление Гани.

Он добавил, что, по данным службы безопасности, боевики «Талибана»* находились у ворот президентского дворца.

Гани также подчеркнул, что проводил переговоры с талибами об обеспечении безопасности Кабула и мирной передаче власти.

Ранее он в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в страну.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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