Гани заявил о готовившемся в Афганистане заговоре против него
- Reuters
«Службы безопасности сообщили мне, что против меня готовится заговор, угрожающий жизни», — приводит ТАСС заявление Гани.
Он добавил, что, по данным службы безопасности, боевики «Талибана»* находились у ворот президентского дворца.
Гани также подчеркнул, что проводил переговоры с талибами об обеспечении безопасности Кабула и мирной передаче власти.
Ранее он в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в страну.
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.