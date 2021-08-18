Ашраф Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшее время

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Бежавший из Афганистана Ашраф Гани, занимавший пост президента, в ходе своего видеообращения дал обещание в ближайшее время вернуться в страну.
Ашраф Гани пообещал вернуться в Афганистан в ближайшее время
  • Reuters

«В ближайшем будущем вернусь в свою страну», — передаёт ТАСС заявление Гани.

Он подчеркнул, что планирует и дальше прилагать усилия «для достижения справедливости для афганцев».

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в соответствии с афганской Конституцией является исполняющим обязанности президента страны.

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