Вице-президент Афганистана назвал себя и. о. главы государства
- Reuters
«Согласно чётким положениям Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности», — написал он в Twitter.
Салех отметил, что контактирует с лидерами зарубежных стран, чтобы получить «их поддержку и согласие».
15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.