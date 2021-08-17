Вице-президент Афганистана назвал себя и. о. главы государства

Вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что, в соответствии с афганской Конституцией, является исполняющим обязанности президента страны.

«Согласно чётким положениям Конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности», — написал он в Twitter.

Салех отметил, что контактирует с лидерами зарубежных стран, чтобы получить «их поддержку и согласие».

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.