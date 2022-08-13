Новый министр экономики Японии заявил о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1»

Власти Японии намерены сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

«В нашем курсе на сохранение интересов в проектах изменений нет», — заявил он в интервью газете Nikkei.

10 августа министром по вопросу экономических связей Японии и России назначили Нисимуру, который ранее занимал должность министра по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

При этом власти Японии заявили о намерении страны сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства.