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В Токио заявили о намерении сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1»

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Власти Японии намерены сохранить доли отечественных компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

Под действие указа подпадают, в частности, доли участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП.

«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны», — приводит РИА Новости слова Хагиуды.

Министр добавил, что данный проект является важным для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока.

5 августа в Минэкономики Японии заявили, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

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