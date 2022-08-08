В Токио заявили о намерении сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1»

Власти Японии намерены сохранить доли отечественных компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

Под действие указа подпадают, в частности, доли участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП.

«Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны», — приводит РИА Новости слова Хагиуды.

Министр добавил, что данный проект является важным для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока.

5 августа в Минэкономики Японии заявили, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».