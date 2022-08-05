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Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК
  • РИА Новости

Указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрещается до 31 декабря 2022 года совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый указом от 4 августа 2004 года.

Под действие указа также подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

В перечень также включены производители и поставщики тепловой и электрической энергии, компании по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ главы государства.

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