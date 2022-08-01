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Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ

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Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ главы государства.
Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю учредить знамя Главного управления специальных программ президента России», — говорится в документе.

Знамя представляет собой двустороннее прямоугольное полотнище синего (василькового) цвета, обшитое золотистой тесьмой, по краям которого расположены десять золотых пятилучевых звёзд. На лицевую сторону полотнища знамени, в центр, помещён золотой двуглавый орел, а на оборотной стороне находится эмблема Главного управления спецпрограмм президента России и надписи «Отечество», «Достоинство» и «Честь». Ширина полотнища — 130 см, длина — 155 см.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину Российской Федерации.

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