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Власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»

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Власти Японии считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«Я встречался с директором Mitsui & Co. и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — приводит его слова РИА Новости.

Хагиуда назвал «Сахалин-2» важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

При этом власти Японии заявили о намерении страны сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства.

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