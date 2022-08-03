военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Правительство опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия»

Короткая ссылка
Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2».
Правительство опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия»
  • © gazprom.ru

Согласно документу, размещённому на интернет-портале правовой информации, компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске.

ООО «Газпром Сахалин холдинг» получит в «Сахалинской энергии» 50,00000001378317%. Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить