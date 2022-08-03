Правительство опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия»

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2».

Согласно документу, размещённому на интернет-портале правовой информации, компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске.

ООО «Газпром Сахалин холдинг» получит в «Сахалинской энергии» 50,00000001378317%. Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.