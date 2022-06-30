Оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации создаёт российское... ООО, которому на основании настоящего указа переходят все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.», — отмечается в тексте.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

В документе подчёркивается, что меры введены в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, а также угрозой национальным интересам и экономической безопасности России.

В апреле газета Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».