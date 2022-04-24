FT: Shell приступила к «болезненному выходу» из проекта «Сахалин — 2»

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин — 2», сообщает Financial Times.

По словам знакомого с ситуацией источника, слова которого приводит РИА Новости, компания ведёт «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Отмечается, что Shell предпринимает попытку компенсации части $5 млрд, которые компания теряет из-за закрытия бизнеса в России.

Активы готовы приобрести Cnooc, CNPC и Sinopec, однако, как отмечает автор статьи в FT, для этого британцам придётся сделать значительную скидку.

Ранее Shell заявила о планах отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Кроме того, компания объявила о закрытии всех свои заправок на территории России.