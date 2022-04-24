FT: Shell приступила к «болезненному выходу» из проекта «Сахалин — 2»
- Gettyimages.ru
По словам знакомого с ситуацией источника, слова которого приводит РИА Новости, компания ведёт «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.
Отмечается, что Shell предпринимает попытку компенсации части $5 млрд, которые компания теряет из-за закрытия бизнеса в России.
Активы готовы приобрести Cnooc, CNPC и Sinopec, однако, как отмечает автор статьи в FT, для этого британцам придётся сделать значительную скидку.
Ранее Shell заявила о планах отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.
Кроме того, компания объявила о закрытии всех свои заправок на территории России.