FT: Shell приступила к «болезненному выходу» из проекта «Сахалин — 2»

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Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин — 2», сообщает Financial Times.
FT: Shell приступила к «болезненному выходу» из проекта «Сахалин — 2»
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По словам знакомого с ситуацией источника, слова которого приводит РИА Новости, компания ведёт «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Отмечается, что Shell предпринимает попытку компенсации части $5 млрд, которые компания теряет из-за закрытия бизнеса в России.

Активы готовы приобрести Cnooc, CNPC и Sinopec, однако, как отмечает автор статьи в FT, для этого британцам придётся сделать значительную скидку.

Ранее Shell заявила о планах отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

Кроме того, компания объявила о закрытии всех свои заправок на территории России.

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