Правительство даст возможность иностранцам сохранить доли в новом операторе «Сахалина-2»
При этом правительство проведёт «экологический, технологический и иной аудит» деятельности иностранной компании в России на предмет наличия ущерба от неё, а сумма этого ущерба будет списана со счёта типа «С».
Пока оценка не будет завершена, акционер не сможет распоряжаться средствами от продажи доли.
«Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесённого ущерба, списываются со счёта типа «С», открытого на имя акционера компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба», — говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.
Согласно указу, правительство создаст российское ООО, которому переходят права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company Ltd.