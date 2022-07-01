Правительство даст возможность иностранцам сохранить доли в новом операторе «Сахалина-2»

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Правительство России даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО вместо нынешнего Sakhalin Energy, при этом в случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.

При этом правительство проведёт «экологический, технологический и иной аудит» деятельности иностранной компании в России на предмет наличия ущерба от неё, а сумма этого ущерба будет списана со счёта типа «С».

Пока оценка не будет завершена, акционер не сможет распоряжаться средствами от продажи доли.

«Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесённого ущерба, списываются со счёта типа «С», открытого на имя акционера компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба», — говорится  в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, правительство создаст российское ООО, которому переходят права и обязанности оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

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