В Японии заявили о намерении сохранить участие в проекте «Сахалин-2»

Япония намерена сохранить своё участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте. — RT)», — цитирует его ТАСС.

По словам генсекретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, проект крайне важен с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок газа: на «Сахалин-2» приходится около 8% японского импорта СПГ.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.