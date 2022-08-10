В Японии назначили нового министра экономических связей с Россией
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Состав нового правительства объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
«Министром экономики, торговли и промышленности, ответственным за сотрудничество с Россией в экономической сфере, ответственным за содействие «зеленой трансформации» назначен Ясутоси Нисимура», — цитирует его ТАСС.
10 августа стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку.
Новым министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность в 2008—2009 годах в правительстве Таро Асо.