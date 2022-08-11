WP: Украина в результате спецоперации России может потерять почти две трети месторождений

Украина в результате спецоперации России может потерять почти две трети месторождений. Об этом пишет газета The Washington Post.

В статье говорится, что с начала спецоперации российская сторона расширила контроль над частью из «самых богатых минеральными ресурсами земель в Европе».

Отмечается, что на территории Украины есть месторождения 117 из 120 наиболее широко используемых минералов, металлов и запасы ископаемых видов топлива. Также на Украине есть крупнейшие в мире запасы титана, железной руды, месторождения лития, а также залежи угля, указывается в статье.

Автор добавляет, что значительная часть угольных месторождений расположены на востоке страны, где войска России добились наибольших успехов.

В статье говорится, что если находящиеся под контролем российских войск территории войдут в состав России, то «Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений».

Подробнее — в материале ИноТВ.