На Украине заявили о потребности импортировать до 6 млрд кубометров газа
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«Нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа», — приводит Интерфакс слова Витренко на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) в Вашингтоне.
Он отметил, что по текущим ценам это будет стоить примерно $8 млрд.
По его словам, в том числе рассматривается вариант использования газа в рамках ленд-лиза.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует отказаться от экспорта угля и газа.