На Украине заявили о потребности импортировать до 6 млрд кубометров газа

Короткая ссылка
Украинскому газовому сектору необходимо импортировать до 6 млрд куб. м газа для подготовки к отопительному сезону, заявил глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.
На Украине заявили о потребности импортировать до 6 млрд кубометров газа
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Silva

«Нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа», — приводит Интерфакс слова Витренко на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) в Вашингтоне.

Он отметил, что по текущим ценам это будет стоить примерно $8 млрд.

По его словам, в том числе рассматривается вариант использования газа в рамках ленд-лиза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует отказаться от экспорта угля и газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить