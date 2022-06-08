На Украине заявили о потребности импортировать до 6 млрд кубометров газа

Украинскому газовому сектору необходимо импортировать до 6 млрд куб. м газа для подготовки к отопительному сезону, заявил глава НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

«Нам опять понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа», — приводит Интерфакс слова Витренко на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) в Вашингтоне.

Он отметил, что по текущим ценам это будет стоить примерно $8 млрд.

По его словам, в том числе рассматривается вариант использования газа в рамках ленд-лиза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует отказаться от экспорта угля и газа.