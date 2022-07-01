Премьер Норвегии пообещал попробовать найти газ для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал передать нефтегазовым компаниям запрос о поставках норвежского газа на Украину.

«Я сделаю запрос в наши компании, они уже делают всё, что могут, они работают на наивысшей мощности, но просьба президента Украины — это то, что я повезу назад», — цитирует его ТАСС.

По словам Стёре, добыча топлива уже на максимуме, но задел для увеличения мощностей ещё есть.

«Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем ещё увеличить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу», — добавил он.

13 июня кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.

По данным Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина хочет заключить соглашение с Америкой, согласно которому США будут поставлять Киеву сжиженный природный газ по ленд-лизу.