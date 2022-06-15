Foreign Policy: Украина хочет наладить поставки СПГ из США по ленд-лизу
Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Украина предлагает Штатам поставить на территорию страны 6 млрд кубометров СПГ через Европу, так как у Киева нет своих СПГ-терминалов. За поставки в рамках договора о ленд-лизе украинская сторона готова будет расплатиться через два года, сейчас же основная цель — подготовиться к будущему отопительному сезону.
«Они (власти США. — RT) были удивлены, услышав эту идею, но хорошо ее восприняли», — прокомментировал реакцию Америки на предложение Украины Витренко.
13 июня Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.