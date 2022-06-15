Foreign Policy: Украина хочет наладить поставки СПГ из США по ленд-лизу

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Украина хочет заключить соглашение с Америкой, в соответствии с которым США будут поставлять Киеву сжиженный природный газ по ленд-лизу.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. 

Украина предлагает Штатам поставить на территорию страны 6 млрд кубометров СПГ через Европу, так как у Киева нет своих СПГ-терминалов. За поставки в рамках договора о ленд-лизе украинская сторона готова будет расплатиться через два года, сейчас же основная цель — подготовиться к будущему отопительному сезону.

«Они (власти США. — RT) были удивлены, услышав эту идею, но хорошо ее восприняли», — прокомментировал реакцию Америки на предложение Украины Витренко.

13 июня Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.

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