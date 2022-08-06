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Делегация России в ООН: США могут разместить своё оружие в космосе

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США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, в том числе размещения оружия в космосе, заявил замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
Делегация России в ООН: США могут разместить своё оружие в космосе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Белоусов допустил, что США и их союзники будут использовать украинский кризис в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов.

«Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов», — отметил он.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман ранее заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, в беседе с RT прокомментировал заявление Байдена.

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