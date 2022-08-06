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Посол Антонов назвал «абсурдными» попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал «абсурдными» попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис.
Посол Антонов назвал «абсурдными» попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе
  • РИА Новости

«Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны», — цитирует Антонова РИА Новости.

По его словам, дефицит продовольственных товаров на мировом рынке связан с последствиями пандемии коронавируса и введёнными антироссийскими санкциями.

«Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями», — заключил Антонов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

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