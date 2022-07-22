Лавров заявил о беспочвенности обвинений России в создании продовольственного кризиса

Обвинения Украины и западных стран в якобы «экспортировании голода» со стороны России абсолютно беспочвенны, к тяжёлой ситуации на продовольственном рынке привели действия коллективного Запада и антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны», — написал министр в статье «Россия и Африка: партнёрство, устремлённое в будущее».

Лавров добавил, что такими действиями западные страны пытаются переложить ответственность «с больной головы на здоровую».

«Общеизвестно, что ещё в период «коронакризиса» коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, оттянул на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.

Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.